На Коломийщині незабаром може з’явитися нова модульна амбулаторія.

На Коломийщині незабаром може з’явитися нова модульна амбулаторія. Це сучасний підхід держави до сільської медицини в рамках реформи.

Будуватимуть за типовим проектом, розробленим Міністерством регіонального розвитку, інформує телеканал НТК.

Гроші підуть на громади, або державні адміністрації, які подаватимуть заявки.

Територіальні громади вирішать – зносити старі приміщення чи залишати.

У нових амбулаторіях буде передбачено житло для сімейного лікаря, який приїхав з іншого регіону.

Загалом в Україні передбачається будівництво 4 тис. сучасних амбулаторій у сільській місцевості.