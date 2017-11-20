На Коломийщині через недбалість батьків померла однорічна дитина

Хлопчик помер 13 листопада. Цього дня йому мав виповнитися один рік. Відкрито кримінальне провадження за злісне ухилення від виконання батьківських обов’язків.

“Це неблагополучна сім’я, вони вже перебували у нас на обліку. Діти вже вилучалися з сім’ї і перебувають в інтернатному закладі. 13 листопада поступило повідомлення про смерть дитини. На момент прибуття працівників поліції, в будинку було виявлено труп хлопчика 2016 року народження та старший двохрічний хлопчик, якого помістили в коломийську міську лікарню”, – розповіла Бліц-Інфо начальник сектору ювенальної превенції УПД ГУНП в області Алла Бойчук.

Як виявилося це вже друга мертва дитина в цій сім’ї. За словами Бойчук у 2007 році в цих батьків вже померла одна дитина, а в 2009 році вони були притягнені до відповідальності.

Також начальник сектору ювенальної превенції повідомила, що 18 листопада відкрите кримінальне провадження за злісне ухилення від виконання батьківських обов’язків. Поки що розслідування ведеться за фактом смерті дитини, а за результатами буде вирішуватися ступінь тяжкості вини кожного з батьків.