На Івано-Франківщині розвиватиметься гастрономічний туризм

Сьогодні в Івано-Франківську відбувся круглий стіл на тему: “Гастрономічний туризм на Івано-Франківщині: маркетинг територій через регіональні продукти харчування”.

Віталій Передерко, начальник відділу туризму Івано-Франківської ОДА розповідає, що сьогодні вони презентують п’ять локацій, у яких запроваджуватимуть гасторономічний туризм: Долинський район, Косівський, Коломийський, Тлумацький та Яремчанську МР. А також малих виробників, які власне і займаються виробництвом еко-продуктів, інформує Галицький кореспондент.

“Це наш перший круглий стіл, потім ми кілька місяців будемо працювати над цими точками маршруту і вже тоді його презентуємо для туроператорів, щоб вони могли співпрацювати з цими виробниками”, – каже Передерко та додає, що мова йде про виробників меду, домашніх сирів, м’ясних продуктів, фіточаїв та інших продуктів з трав, які готові проводити на своїх підприємствах екскурсії.

Член ГС “Карпатський смак” Олександр Коваль пояснює, що ідея гастрономічних турів – тренд останніх років, тому мета семінару – розповісти підприємцям, фермерам, як можна інтегруватися в туризм.

“Ідея полягає у тому, щоб робити глобальне просування територій через регіональні продукти харчування”, – каже Олександр Коваль.

Нагадаємо, що двох прикарпатців нагородять почесною грамотою Верховної Ради України.