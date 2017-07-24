На Івано-Франківщині провели понад 300 профілактичних рейдів “Діти вулиці”

В Івано-Франківській області, щоб попередити дитячу бездоглядність та безпритульність, виявити і усунути причини та умови, що сприяють вчиненню злочинів неповнолітніми, а також виявити осіб, які залучають дітей до протиправної діяльності, служби у справах дітей систематично проводять профілактичні заходи (рейди): “Діти вулиці”, “Вокзал”, “Літо” тощо.

Зокрема, у першому півріччі 2017 році провели 305 профілактичних рейдів, під час яких виявили 248 дітей. Так, з вулиці вилучили 7 осіб, з неблагополучних сімей – 9. Також попередили 232 дітей.