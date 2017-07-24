На Івано-Франківщині провели понад 300 профілактичних рейдів “Діти вулиці”

В Івано-Франківській області, щоб попередити дитячу бездоглядність та безпритульність, виявити і усунути причини та умови, що сприяють вчиненню злочинів неповнолітніми, а також виявити осіб, які залучають дітей до протиправної діяльності, служби у справах дітей систематично проводять профілактичні заходи (рейди): “Діти вулиці”, “Вокзал”, “Літо” тощо.
5 дітей повернули в сім’ю, 11 – влаштували в центри соціально-психологічної реабілітації дітей, повідомляє прес-служба Івано-Франківської ОДА.
Під час рейдів виявили 10 підлітків, які вживали спиртні напої. Також зафіксували 42 порушення правил торгівлі спиртними напоями та тютюновими виробами.
За кожним фактом працівники правоохоронних органів склали протоколи про адміністративні правопорушення, винні особи притягнуті до адміністративної відповідальності. Зокрема, попередили 29 та ініціювали притягнення до відповідальності 8 посадових осіб.
Служби у справах дітей внесли клопотання до виконкомів міських, селищних, сільських рад щодо вирішення питання про доцільність функціонування цих торгових об’єктів. З продавцями та власниками закладів торгівлі провели профілактично-попереджувальні бесіди про протизаконність і недопустимість продажу алкогольних напоїв, тютюнових виробів неповнолітнім та роздали відповідні пам’ятки.
Під час проведення профілактичних заходів-рейдів працівники служб у справах дітей обстежили умови проживання дітей в 524 сім’ях, попереджено 334 батьків за неналежне ставлення до виховання дітей та ініційовано притягнення до відповідальності 105 осіб.
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