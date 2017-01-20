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На хабарі в 3 тисячі доларів викрили сільського голову на Прикарпатті

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Працівники прокуратури спільно із співробітниками Управління захисту економіки в області викрили сільського голову та землевпорядника однієї із сільських рад Тисменицького району на одержанні 3 тисяч доларів США неправомірної вигоди.

За ці кошти посадовці обіцяли вирішити питання щодо виділення земельної ділянки площею 2 га. За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 (одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України, інформує “Дзеркало Коломиї” з посиланням на Курс.

Don Yapon

Наразі тривають слідчі дії, вирішується питання про оголошення зловмисникам підозри та обрання запобіжного заходу. Прокуратура проситиме арешту.

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