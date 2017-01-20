На хабарі в 3 тисячі доларів викрили сільського голову на Прикарпатті

Працівники прокуратури спільно із співробітниками Управління захисту економіки в області викрили сільського голову та землевпорядника однієї із сільських рад Тисменицького району на одержанні 3 тисяч доларів США неправомірної вигоди.