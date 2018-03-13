На громадських слуханнях щодо найменування ДМШ №1 доцільність перемогла справедливість

Гарячі дискусії на громадських слуханнях стосовно надання дитячій музичній школі №1 ім’я Романа Рубінгера чи Кос-Анатольського загрожували поділити коломиян на два непримиренні табори. З одного боку барикади – викладацький колектив самої школи, з другого боку – відомі коломийські громадські діячі переважно старшого покоління.

Прихильники другого варіанту, безумовно, мали рацію, обстоюючи ім’я Романа Рубінгера – засновника й першого директора школи. Р. Рубінгер має особливі заслуги перед Коломиєю. Будучи сином австрійця й українки, цей талановитий педагог і організатор професійного музичного життя в місті свідомо вибрав невдячний шлях служіння Україні в часи міждержавного лихоліття. Однак, як можна було виснувати з обговорення, перша “біда” Рубінгера в тому, що за межі Коломиї його авторитет не сягав. Друга “біда” Рубінгера у відсутності родинного лоббі (як у випадку зі своїм конкурентом на увіковічнення Кос-Анатольським).

За логікою й дотримуючись моральних засад, школа має всі підстави носити ім’я свого засновника. Й таке переконання на громадських слуханнях висловлювали учень Рубінгера Стефан Гайванюк, а також Любомир Грабець, лауреат Шевченківської премії Михайло Андрусяк, голова ради старійшин Іван Палагнюк, перший директор відновленої Коломийської гімназії Григорій Гуменюк, краєзнавець Степан Андріїшин та інші. Звучали думки навіть про абсолютну морально-етичну протилежність двох кандидатів на увіковічнення. (Присудження свого часу Кос-Анатольському Сталінської премії, як і шельмування ним свого молодого конкурента Володимира Івасюка авторитету йому не додає). Крім того, Кос-Анатольський не має безпосереднього стосунку до нашого міста, він тут не народився, лише декілька років проживав. А щодо відзначення його внеску в українську культуру, то в Коломиї щорічно проводиться музичний фестиваль імені славного композитора.

Викладачі ж школи разом зі своїм директором Богданом Іванчуком переконували присутніх у перевазі їхнього вибору на користь широковідомого в Україні композитора, який своїми творами уславляв гуцульський край. Та найважливішим аргументом слугує факт відзначення премією імені Кос-Анатольського кращих учнів музшколи. Найздібнішими учнями і цілою школою загалом опікується син композитора Адріан Кос.

Цей аргумент виявився залізобетонним, як і наступний: кому, як не самому трудовому колективові, визначати пріоритет, який слугуватиме для блага школи?

За результатом голосування перемогла доцільність. “За” Кос-Анатольського висловилося 77 коломиян; “за” Романа Рубінгера – 46.

Отож, згідно з позицією більшості, музична школа №1, мабуть, таки носитиме ім’я видатного західноукраїнського композитора. Пишемо “мабуть”, бо вердикт громадських слухань не має юридичної сили, а тільки дорадчу. Останнє слово – за рішенням сесії міської ради.

Андрій МАЛАЩУК

Читайте також: Дитяча музична школа №1 прозвітує перед коломиянами