Кос-Анатольського чи Рубінгера: на громадських слуханнях розділилися думки коломиян щодо перейменування музичної школи. ФОТО

З огляду на кількість присутніх на сьогоднішніх громадських слуханнях, до питання перейменування музичної школи №1 коломияни ставляться дуже відповідально.

Про це інформує Коломийська міська рада на своїй сторінці у Facebook.

Заступник міського голови Володимир Бойцан розповів, що пропозиція щодо перейменування була подана адміністрацією та колективом ДМШ №1 відповідно до протоколу педагогічної ради школи від 27.05.2016 року №4. Крім того, до міського голови надійшло звернення від голови правління Львівської організації національної спілки композиторів України Мирослава Скорика з проханням підтримати пропозицію колективу ДМШ №1 і присвоїти школі ім’я Анатолія Кос-Анатольського.

Пропозиції та зауваження учасників громадського обговорення приймали в усній та письмовій формі з 12.01.2018 року – по 12.02.2018 року працівники відділу культури міської ради. Напередодні на сайті міської ради було розміщено звіт щодо врахування пропозицій громадськості.

Думки громади розділилися. Тож сьогодні обговорювали дві кандидатури видатних людей – відомого композитора Анатолія Кос-Анатольського та засновника і незмінного директора першої української музичної школи в Коломиї Романа Рубінгера.

Понад двадцять виступів, у яких відомі коломияни обгрунтовували власні думки щодо перейменування школи. Обговорення ще тривають. Результати громадських слухань враховуватимуть при голосуванні депутати міської ради, за якими останнє слово.

Нагадаємо, що тривають громадські слухання щодо пропозицій стосовно присвоєння Коломийській дитячій музичній школі №1 імені композитора Анатолія Кос-Анатольського.