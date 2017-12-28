На Франківщині знайшли тіло чоловіка, який зник два тижні тому

Як повідомлялося, на Рожнятівщині рятувальники розшукували 45-річного жителя Суходолу, який 13 грудня пішов з дому і не повернувся.

Стало відомо, що чоловіка 26 грудня знайшли мертвим, пише Місто.

Як розповідають місцеві, чоловік пішов на похорон до сусіднього села. Тієї ж ночі чоловік ще виходив на зв’язок із родичами й повідомив, що начебто заблукав, проте згодом на дзвінки не відповідав. Пошукові заходи проводили більше 56 чоловік. Відомо, що чоловік хворів психічними розладами.

Розшукуваного знайшли тільки цього тижня. Але, на жаль, мертвим. Про це МІСТУ повідомила речниця ГУ НП в Івано-Франківській області Мирослава Белдик.

“Тіло чоловіка виявили 26 грудня. На тілі ознак насильницької смерті не виявлено. Знайшли між селами Закерничне та Липовиця біля Ангелівського лісництва”, — каже речниця поліції Прикарпаття.

Правоохоронці припускають, що смерть настала внаслідок переохолодження. Але це стане відомо після результатів експертизи.

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