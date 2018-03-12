На Франківщині з Пруту витягали 33-річного львів’янина

10 березня о 19:35 до рятувальників надійшло повідомлення, що в Яремчі на вулиці Г. Хоткевича в річку Прут впала людина, тримається за кригу і не може вилізти.

Про це повідомили в Управлінні ДСНС області, пише Дзеркало Коломиї.

Як з’ясувалося згодом, чоловіка за допомогою автомобільного тросу витягнув турист з Миколаєва, який відпочивав неподалік.

Рятувальники передали потерпілого медикам – його госпіталізовано в Яремчанську лікарню.

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