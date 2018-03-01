На Франківщині є лише 3 сертифіковані сміттєві полігони

У Франківську під час засідання колегії облдержекологічної інспекції обговорили проблему великої засміченості природи побутовими відходами

За словами Богдана Чукора, заступника начальника ДЕІ в області, зараз на території Прикарпаття функціонують 19 сміттєвих звалищ твердих побутових відходів, але лише 3 з них мають повний пакет документів, пише Галка.

“Минулорічна перевірка показала, що лише полігони у селі Рибному, КП “Екосервіс” у Калуші та КП “Комунгосп” у Долині сьогодні повністю сертифіковані. В інших випадках комунальні підприємства протягом 20 років не змогли виготовити усі документи, і тому це, по суті, стихійні сміттєзвалища, а не полігони”, – зазначив пан Богдан.

Крім того, оголосили, що більшість ліцензованих територій під сміття уже вичерпали свої можливості, або є заповненими на 80%.

Богдан Чукор каже: “На полігоні у селі Бережниця немає обвалування, сміття постійно розноситься, інфільтрати потрапляють у ріки, а вони є дуже токсичними”.

Також великою проблемою є Заболотівський полігон, який знаходиться на гальковому ґрунті. У зв’язку з цим токсичні відходи просочуються в землю. Ба більше, згадане звалище потрібно закрити через переповненість.

Втім, до прийняття конкретного плану дій з цієї проблеми колегія так і не дійшла, виступ доповідача зупинив начальник інспекції Ігор Стефурак.