На Франківщині водій виїхав на тротуар і збив 8-річну дитину

ДТП сталася у Яремчі.

9 лютого о 13.32 у Яремчі на вул. Свободи 23-річний водій, мешканець с. Микуличин, керуючи автомобілем марки “НІССАН САНІ”, здійснюючи обгін попутного транспортного засобу, не справився з керуванням, виїхав на правосторонній тротуар, де вчинив наїзд на 8-річного мешканця Яремчі, пише Дзеркало Коломиї з посиланням на Управління ЦЗ Івано-Франківської ОДА.

З тілесними ушкодженнями дитину доставили до Івано-Франківської обласної лікарні.



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