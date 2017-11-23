На Франківщині у гуртожитку обікрали студентку

Минулого місяця до Калуського відділу поліції звернулась місцева мешканка та повідомила про те, що у її 15-річної дочки невідомі поцупили гаманець з 1900 гривнями.

Про це повідомляє сектор комунікації ГУ Нацполіції в Івано-Франківській області, пише Дзеркало Коломиї.



Правоохоронці встановили особу зловмисниці – нею виявилась 19-річна знайома потерпілої. Як з’ясувалося, дівчата перебували в кімнаті гуртожитку. Скориставшись, тим, що товаришка вийшла, зловмисниця знайшла її гаманець та привласнила його. Після того покинула місце події.

У скоєному дівчина зізналася та пояснила, що встигла витратити гроші на власні потреби.

За цим фактом розпочато кримінальне провадження. Триває досудове розслідування.

Нагадаємо, сьогодні начальник поліції розповість у прямому ефірі про стан злочинності на Коломийщині.

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