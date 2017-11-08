На Франківщині таксист побив пасажирів і викинув їх з авто

В Івано-Франківську патрульні розшукали водія таксі, який побив пасажирів та викинув їх з автомобіля.
У ніч на 7 листопада на 102 надійшло повідомлення про конфлікт, після прибуття на місце події, заявниця розповіла, що її та знайомого побив водій таксі, інформує прес-служба патрульної поліції.
Медики шпиталізували потерпілих з численними гетамомами та забоями.
Як встановили патрульні, чоловік і жінка їхали в таксі. По дорозі між ними виник конфлікт. Прибувши до місця призначення, 33-річний водій таксі різко змінив напрям руху. Проїхавши кількасот метрів, водій грубо викинув з салону пасажирів і багаж, вживаючи при цьому нецензурну лайку й застосовуючи силу. Побиті чоловік і жінка залишились на узбіччі, а водій взяв інших пасажирів і поїхав.
Потерпілі звернулися до міського відділу поліції із заявою про побиття, а водія таксі патрульні передали слідчим.
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