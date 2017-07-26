На Франківщині судитимуть директора підприємства, який на захопленій землі видобув піску на 1,6 млн грн

Рогатинський відділ прокуратури скерував до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні за ч. 2 ст. 364-1 КК України (зловживання повноваженнями службовою особою юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми) КК України щодо директора одного з місцевих підприємств.

Про це повідомили у прес-службі прокуратури Івано-Франківської області, пише Дзеркало Коломиї.

Встановлено, що вказаний керівник підприємства, всупереч вимогам законодавства, самовільно захопив земельну ділянку лісового фонду площею 2,2 га та незаконно видобував на ній пісок.

Таким чином, своїми діями він завдав збитків на загальну суму 1 млн 621 тис. грн.

Наразі досудове розслідування завершено, обвинувальний акт розглядатиме по суті суд.