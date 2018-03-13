На Франківщині розшукують зниклого безвісти чоловіка з хворобою Альцгеймера. ФОТО

В суботу, 10 березня, 78-річний Ярема Козакевич вийшов з дому у Ганнусівці Тисменицького району і не повернувся.

Повідомлення про зниклого чоловіка опублікувала в соцмережі Галина Юрчак, пише КУРС.

“Пропав чоловік Козакевич Ярема Олексійович 1940 року народження. Житель села Ганнусівка. У суботу, 10 березня, вийшов з дому і не повернувся, можливо, пішов через Добровляни у Івано-Франківськ. Чоловік має хворобу Альцгеймера”, – йдеться у дописі.

Про будь-яку відому інформацію просять повідомляти за телефонами “102” або 0979331853.