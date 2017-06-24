На Франківщині розшукують 15-річного хлопця, який зник чотири дні тому. ФОТО

23 червня до Галицького відділення поліції надійшло повідомлення від мешканця с. Бишів Галицького району про те, що 20 червня о 15.00 год. його син Лила Ігор Іванович, 18. 06. 2002 р. н., виїхав на велосипеді з с. Бишів до своєї бабусі, яка мешкає в Івано-Франківську, та по даний час додому не повернувся і місце знаходження його невідоме.

Про це у соцмережі повідомила начальник сектору молодіжної превенції управління превентивної діяльності ГУНП в області Алла Бойчук, пише Дзеркало Коломиї.

“Хлопчик неодноразово залишав місце проживання та навчальний заклад. Може перебувати в Івано-Франківську в центральній частині, в районі вокзалу, автостанції, схильний до жебракування. При наявності інформації прохання повідомляти за номерами: 0963277024, 0969564237 або 102“, – йдеться в повідомленні.

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