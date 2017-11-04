На Франківщині розшукують 11-класника, який зник два дні тому. ФОТО

На Прикарпатті розшукують зниклого школяра Дениса Фальковського, який 2 дні тому виїхав з дому на велосипеді і досі не повернувся.

Про це йдеться у Facebook на сторінці Верхнянської ОТГ, повідомляє Галицький кореспондент.