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На Франківщині розшукують 11-класника, який зник два дні тому. ФОТО

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Фото ілюстративне

На Прикарпатті розшукують зниклого школяра Дениса Фальковського, який 2 дні тому виїхав з дому на велосипеді і досі не повернувся.

Про це йдеться у Facebook на сторінці Верхнянської ОТГ, повідомляє Галицький кореспондент.

Don Yapon

Денис навчається в 11 класі Довговойнилівського НВК. Рідні та близькі розшукують школяра вже кілька днів.

“Денис, ми хвилюємося і чекаємо на тебе. Учні та вчителі твоєї школи”, – пише Оксана Мілевська-Олексин.

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