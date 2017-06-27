На Франківщині розпочали будівництво вітряної електростанції. ФОТО

В Долинському районі на Франківщині розпочали забудову вітряної електростанції, що за попередніми підрахунками матиме потужність у 6 мегават.

Голова села, в якому проходить будівництво, зазначає, що в рамках проекту планується встановити 6 вітряних установок на території урочища Обідній. Також буде змонтовано підстанцію, яка регулюватиме роботу, повідомляють на сайті ДолинаLive.

Виділена під будівництво ділянка має загальну площу трохи менше двох гектарів. Очільник села Мацалак Микола стверджує, що будівництво вітряної електростанції та супутніх споруд не створюватиме перепони для обробки сусідніх сільськогосподарських угідь.

Cелище Шевченкове було обране під забудову не випадково. Попередньо було проведено ряд досліджень, які показали, що територія є сприятливою для подібного роду проекту завдяки достатній силі вітрів.

Очільником села було зазначено, що основа для подальшого монтажу вітряних установок та супутніх споруд вже зроблена. Електрика, яку вироблятиме нова станція, йтиме до загальної мережі.

Очільник села акцентував увагу на тому, що селищний бюджет значно поповниться за рахунок оренди, яку має сплачувати інвестор за використання земельної ділянки. Адміністрація Шевченкового має намір заключити договір, згідно з яким інвестор зробить посильний внесок в розвиток села. Наразі планується в рамках угоди провести ряд робіт щодо утеплення місцевого будинку культури та його модернізації (мається на увазі монтаж сонячних панелей на даху будівлі).