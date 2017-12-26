На Франківщині пройде щорічний Міжнародний фестиваль “Коляда на Майзлях”

З 8 по14 січня 2018 року в храмі Царя Христа монастиря оо. Василіян УГКЦ відбудеться 9-тий Різдвяний фестиваль “Коляда на майзлях”.
Про це розповіли під час сьогоднішньої прес-конференції організатори фестивалю представники Івано-Франківської Архиєпархії УГКЦ та міської влади Івано-Франківська, пише Курс.
“Приємно, що такий захід відбувається в нас на Прикарпатті. Бо він вже вийшов далеко за межі міста. В нас є свій колорит. Святкування відбуваються гарно і красиво”, – сказав митрополит і Архиєпископ Івано-Франківської Архиєпархії УГКЦ кир Володимир Війтишин.
Міський голова Івано-Франківська зауважив, що цьогоріч участь у фестивалі приймуть чимало народних та аматорських колективів не тільки з Прикарпаття, а й з інших областей, а також з Румунії, Прибалтики та Польщі. Чи не найбільш очікуваним кеолективом для франківців буде “Пікардійська теріція”.
Більшість програми фестивалю проходитиме в храмі Царя Христа монастиря оо. Василіян УГКЦ)
Програма:
8 січня:
12.00 – Архієрейська Літургія за участі колективів парафії та урочисте відкриття фестивалю. (Храм Царя Христа монастиря оо. Василіян УГКЦ)
9 січня:
16.00 – Концертна програма за участі гостей фестивалю (Вічевий майдан).
18.00 – Сольні виступи колективів.
11-12 січня
18.00 – Сольні виступи колективів.
13 січня:
15.00 – Концерт колективів (Вічевий мадан).
18.00 – сольні виступи колективів.
14 січня:
16.00 – заключний гала-концерт.
18.00 – Спільна коляда на повір`ї монастиря.
Фестиваль в онлайні транслюватиме ОТБ “Галичина”.
Нагадаємо, у Яремчі стартував фестиваль “Тепле Різдво”.