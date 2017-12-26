На Франківщині пройде щорічний Міжнародний фестиваль “Коляда на Майзлях”

З 8 по14 січня 2018 року в храмі Царя Христа монастиря оо. Василіян УГКЦ відбудеться 9-тий Різдвяний фестиваль “Коляда на майзлях”.

Про це розповіли під час сьогоднішньої прес-конференції організатори фестивалю представники Івано-Франківської Архиєпархії УГКЦ та міської влади Івано-Франківська, пише Курс.

“Приємно, що такий захід відбувається в нас на Прикарпатті. Бо він вже вийшов далеко за межі міста. В нас є свій колорит. Святкування відбуваються гарно і красиво”, – сказав митрополит і Архиєпископ Івано-Франківської Архиєпархії УГКЦ кир Володимир Війтишин.

Міський голова Івано-Франківська зауважив, що цьогоріч участь у фестивалі приймуть чимало народних та аматорських колективів не тільки з Прикарпаття, а й з інших областей, а також з Румунії, Прибалтики та Польщі. Чи не найбільш очікуваним кеолективом для франківців буде “Пікардійська теріція”.

Більшість програми фестивалю проходитиме в храмі Царя Христа монастиря оо. Василіян УГКЦ)

Програма:

8 січня:

12.00 – Архієрейська Літургія за участі колективів парафії та урочисте відкриття фестивалю. (Храм Царя Христа монастиря оо. Василіян УГКЦ)

9 січня:

16.00 – Концертна програма за участі гостей фестивалю (Вічевий майдан).

18.00 – Сольні виступи колективів.

11-12 січня

18.00 – Сольні виступи колективів.

13 січня:

15.00 – Концерт колективів (Вічевий мадан).

18.00 – сольні виступи колективів.

14 січня:

16.00 – заключний гала-концерт.

18.00 – Спільна коляда на повір`ї монастиря.

Фестиваль в онлайні транслюватиме ОТБ “Галичина”.