Сьогодні у Яремчі стартує фестиваль “Тепле Різдво”

Сьогодні, 25 грудня, в Яремчі відбудеться відкриття найдовшого за тривалістю фестивалю в Україні “Тепле Різдво”, який діятиме на головній площі міста до 21 січня 2018 року.

О 18:00 відбудеться відкриття фестивалю. На відкритті виступатимуть гурти “KOZAK SYSTEM”, “КораЛЛі” та DJ Dub Ro. Фестиваль “Тепле Різдво” проводиться втретє, при цьому вперше в Яремчі, пише Фіртка.

“Традиційно ми прагнемо створити теплу різдвяну містерію для родинного святкування новорічно-різдвяних свят. Ярмаркове містечко, хатинка для майстер-класів, святкова кухня – все це дозволить поринути в атмосферу Різдва”, – кажуть організатори.

Ознайомитись з багатовіковими традиціями новорічно-різдвяного святкування, побачити яскраві вертепні дійства, почути самобутні колядки, відвідати понад сотню культурно-мистецьких заходів та наживо почути якісну українську музику – лише частина того, що чекатиме на гостей на цьогорічному “Теплому Різдві”.

У програмі фестивалю: візуальне мистецтво, концерти (автентична і альтернативна музика), театральні вистави, екологічні та туристичні локації, кіно та літературні майданчики.

А родзинкою дійства стане “Тепла Пошта” – можливість надіслати вітальну листівку в будь-який куточок світу та Різдвяне радіо – можливість послухати святкову українську музику на офіційному сайті фестивалю.