На Франківщині невідомі викрали з авто 12 кілограмів золота

4 квітня в Івано-Франківську близько 19.30 год. по вул. Вовчинецькій на парковці гіпермаркету “Велес” невідомий заволодів коштами та прикрасами (12 кг золота) на суму, зі слів заявника, близько 400 тис. доларів.

Стало відомо, що із транспортного засобу потерпілого Рено Дастер шляхом розбиття заднього скла злодій заволодів усім вищезазначеним майном, пише Фіртка.

Як повідомляє заявник, близько 19:30 він спільно із знайомим зупинився на парковці магазину “Велес”. Відійшовши на декілька метрів, почув, як у його автомобілі Рено Дастер спрацювала сигналізація.

Прибігши до автомобіля, він побачив, як із транспорного засобу Фольксваген Бора вийшла невідома особа, одягнена у чорну одежу та у балаклаві, розбила заднє скло та витягнула сумку, у якій були коштовності та готівка.

Після цього заявник намагався відібрати сумку, але йому не вдалось. Грабіжники зникли у невідомому напрямку.

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