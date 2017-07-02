На Франківщині “мінували” вокзал

Минулої ночі в Івано-Франківську невідомі “замінували” вокзал.

Відповідне повідомлення про замінування надійшло приблизно о 2-ій ночі на номер “102”, пише КУРС з посиланням на Управління з питань цивільного захисту Івано-Франківської ОДА.

До місця події виїжджали рятувальники, поліція, піротехніки, кінологи та працівники СБУ.

Правоохоронці провели обстеження залізничного вокзалу. Вибухових предметів не виявлено.

Читайте також: У Коломиї рятувальники не допустили до купання в озері 13 випускників.