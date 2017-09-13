На Франківщині горів житловий будинок – постраждала трирічна дитина

12 вересня приблизно о 9-ій год. ранку в Яворові Косівського району горів житловий будинок.

У помешканні горіли речі домашнього вжитку, пише Дзеркало Коломиї з посиланняи на Управління ДСНС в області.

На моменит виникнення пожежі в будинку знаходився 3-річний онук власника будинку, якого мама винесла на свіже повітря до прибуття рятувальників.

Хлопчика з попереднім діагнозом “Опіки лівої скроневої ділянки і вушної раковини 1-го ступеня” госпіталізували до Косівської центральної районної лікарні.

О 9:35 рятувальники локалізували пожежу, а о 9:45 – ліквідували.

Вогнем знищено покрівлю, перекриття, дві стіни та речі домашнього вжитку.

Причина виникнення пожежі встановлюється.

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