На Франківщині горів швейний цех. ФОТО

23 жовтня о 14:20 на “101” надійшло повідомлення про пожежу в Івано-Франківську на вул. Вовчинецькій.

Як з’ясувалося, пожежа виникла у підвалі будівлі швейного цеху, розташованого біля будівлі Івано-Франківського інституту менеджменту та економіки “Галицька академія”, пише Дзеркало Коломиї з посиланням на Управління ДСНС області.

До гасіння залучалися 41 чоловік особового складу та 7 одиниць техніки. О 15:06 пожежу ліквідували.

Причина виникнення пожежі наразі встановлюється.

Як повідомлялося, вчора на Прикарпатті горіли сауна й автомобіль.