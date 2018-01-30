На Франківщині бетонний кран упав на вантажівку – двоє осіб загинуло. ФОТО+ВІДЕО

Сьогодні зранку в Івано-Франківську на вулиці Елеваторній, 16 через сильні пориви вітру завалився будівельний кран.

У Патрульній поліції Івано-Франківської області повідомили, що кран впав на кабіну вантажівки. Внаслідок падіння крану загинуло двоє людей, пише Фіртка.

Як прокоментував начальник Івано-Франківської дирекції залізничних перевезень Ярослав Лучко, наразі висновки робити рано. За його словами, колійний кран був закріплений надійно, але через сильний вітер його почало тягнути по колії. Внаслідок чого він перекинувся та впав на вантажівку.

За словами експертів, кран зірвало з гальм, в той час у вантажній машині в кабіні водія знаходилося двоє людей, які загинули, а в кабіні для перевезень ще 7 осіб, їхня кабіна не постраждала. Вага крану понад 60 тонн.

