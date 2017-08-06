На Франківщині автівка збила 4-річного хлопчика

Дорожньо-транспортна пригода сталася у Снятині.

За повідомленням рятувальників, водій автомобіля “ОПЕЛЬ КАДЕТ”, житель села Погоня Тисменицького району, вчинив наїзд на 4-річного пішохода, місцевого мешканця, який раптово вибіг на проїжджу частину дороги, пише Фіртка.

Внаслідок ДТП пішохід отримав тілесні ушкодження у вигляді закритої черепно-мозкової травми, струсу головного мозку, саден обличчя, з якими доставлений у Снятинську ЦРЛ.

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