На Франківщині арештовують квартири і будинки злісних неплатників аліментів

В Україні 6 лютого набув чинності закон про посилення відповідальності за несплату аліментів.
На Прикарпатті 27 лютого за сприяння мобільної групи з ліквідації заборгованості по сплаті аліментів, державними виконавцями Надвірнянського райвідділу державної виконавчої служби накладено арешт на нерухоме майно боржників – злісних неплатників аліментів, пише Фіртка.
Так, по виконавчому провадженню, де сума заборгованості по аліментах сягнула 30 411 грн, винесено постанову про опис та арешт 1/4 частини житлового будинку, яка належить на праві приватної власності боржнику.