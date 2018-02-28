На Франківщині арештовують квартири і будинки злісних неплатників аліментів

В Україні 6 лютого набув чинності закон про посилення відповідальності за несплату аліментів.

На Прикарпатті 27 лютого за сприяння мобільної групи з ліквідації заборгованості по сплаті аліментів, державними виконавцями Надвірнянського райвідділу державної виконавчої служби накладено арешт на нерухоме майно боржників – злісних неплатників аліментів, пише Фіртка.

Так, по виконавчому провадженню, де сума заборгованості по аліментах сягнула 30 411 грн, винесено постанову про опис та арешт 1/4 частини житлового будинку, яка належить на праві приватної власності боржнику.

По іншому виконавчому провадженню сума заборгованості по аліментах становить 31 392 грн.“З метою погашення заборгованості, що утворилась внаслідок невиконання боржником рішення суду про стягнення аліментних платежів – державним виконавцем арештовано квартиру боржника”, – повідомили Фіртці у відділі державної виконавчої служби.