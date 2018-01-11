На Франківщині 50-річну сутенерку, яка перебувала в розшуку, взяли під варту

Прокуратурою Івано-Франківської області здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом сутенерства та надання сексуальних послуг на території Івано-Франківська.

Про це повідомляє прес-служба прокуратури Івано-Франківської області, пише Дзеркало Коломиї.

Встановлено, що 50-річна жителька Дніпра в період з липня 2016 року по червень 2017 року на території міста Івано-Франківська займалася сутенерством, що полягало у прийнятті замовлень від клієнтів щодо надання сексуальних послуг, оренді житла для осіб, які надавали послуги сексуального характеру, та організовувала транспортування останніх.

Однак жінка протягом тривалого часу переховувалася від органів досудового розслідування, у зв’язку з чим 10.07.2017 була оголошена в розшук.

9 січня 2017 року зловмисниця була затримана працівниками поліції на території Дніпропетровської області.

На даний час вказаній особі повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

За вчинене їй загрожує до 7 років позбавлення волі.