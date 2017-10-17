На фестивалі “Пісні, народжені в АТО” пролунала пісня, присвячена Сергієві Лисенку з Коломиї. ВІДЕО

Руслан Давидович (позивний “Гамлет”) із Запорізької області каже, що пише тоді, коли переживає якесь моральне потрясіння, інформують Вікна.

На сцені Руслан презентував пісню, яку присвятив бойовому побратиму, полковнику Сергію Лисенку з Коломиї.

Після виконання пісні ветеран АТО вклонився світлині побратима, виведеній на екран.

Довідка. Сергій Лисенко народився 10 вересня 1977 року в Коломиї — загинув 29 липня 2014 у с. Латишеве Шахтарського району Донецької області) — український військовослужбовець, спецпризначенець, полковник (посмертно) Збройних сил України.

Загін Лисенка взяв під контроль аеродром у Краматорську, брав участь у бойових діях із визволення Слов’янська від терористів. Разом з іншими вояками забезпечив евакуацію тіла загиблого генерала Кульчицького, захистивши територію падіння вертольоту від російських бойовиків.

23 липня 2014 р. в ході виконання бойових вильотів на прикриття українських військ в районі кордону два українські штурмовики Су-25 були збиті російською ППО, і 3-му полку спецпризначення було поставлене завдання послати дві групи в район падіння і знайти льотчиків. 28 липня під час вдалої спецоперації підполковник Лисенко разом із ще чотирма побратимами врятували одного з пілотів СУ-25 і продовжили пошук іншого, за що Президент доручив міністру оборони представити всіх бійців і пілота до нагороди.

Під вечір 28-го липня 2014 року спецпризначенці під загальним командуванням Сергія Лисенка вийшли до занедбаної ферми на околицях села Латишеве. Місцевий житель, 61-річний Микола Бутрименко, власник ферми і активний член “Партії регіонів”, тепло зустрів українських бійців і запевнив, що ніяких банд терористів поряд немає. Він запропонував заночувати в його ангарі, а сам повідомив командування терористів про розташування українських бійців. Проти бійців спецназу була висунута потужна мобільна група під прикриттям одного танку та двох БТРів.

Зранку 29 липня бойова охорона помітила колону бойовиків, але на бронетехніці були нанесені розпізнавальні знаки ЗСУ, тому командир групи не відреагував належним чином, а бойовики мали змогу оточити ферму. Терористи висунули ультиматум. Після наради було вирішено, що капітан Тарас Карпа здасться у полон, щоб врятувати життя — у нього в березні 2014 року народився син. Він вийшов із піднятими руками, але не пройшов і 50 метрів, як був розстріляний чергою з кулемета.

Після цього українські спецпризначенці прийняли рішення йти на прорив. Один з “Уралів”, вибивши ворота, помчав у поле. А інший повернув направо і просувався вздовж огорожі. Перший підбили і він вибухнув, а інший розстріляли. В результаті бою з переважаючими силами противника у кіровоградських спецпризначенців було 8 вбитих, серед яких — підполковник Сергій Лисенко.

7 поранених потрапили у полон, двоє з них були тяжко поранені (капітан Карпа і водій “Уралу” старший солдат Сергій Гришин) та померли згодом. Четверо чатових із боєм вийшли до своїх.

Наказом Міністра оборони України № 714 від 24 вересня 2015 року Сергію Лисенку посмертно присвоєне військове звання полковника.

27 червня 2016 було затримано зрадника Бутрименка, який навів російських терористів на місце розташування українського підрозділу.

14 серпня 2014 року рішенням Коломийської міської ради за виняткову мужність і героїзм, виявлені у захисті України, жертовне служіння народові України Сергію Лисенку було присвоєно звання “Почесний громадянин міста Коломиї” (посмертно).

На сороковий день по смерті, 10 вересня 2014, в Коломиї, у загальноосвітній школі І-ІІІ ст. № 4, де вчився Сергій Лисенко, відкрито пам’ятну дошку на його честь.

Школа носить ім’я Сергія Лисенка.

У 2015 році у Коломиї одну з нових вулиць названо на честь Сергія Лисенка.