МОЗ запевняє, що епідемія вірусу Коксакі з курорту Туреччини до нас не приходила

МОЗ запевняє, що епідемія вірусу Коксакі з курорту Туреччини до нас не...

В Україні не зафіксовано погіршення епідемічної ситуації щодо вірусу Коксакі.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров’я на своїй сторінці у мережі Facebook, пише УП.Життя.

Днями у цій мережі опублікували історію про те, як на одному з курортів у Туреччині дитина та дорослі заразилися вірусом Коксакі.

У пості зазначалося, що наразі багато відпочивальників там цим хворіють, а також йшлося про те, що карантинний період хвороби від 10 днів до місяця і заразитись можна повітряно-капельним шляхом.

МОЗ нагадує, що віруси Коксакі – це вид ентеровірусів, що потрапляють в організм через шлунково-кишковий тракт.

“Це дійсно неприємна хвороба, проте хочемо заспокоїти: можливі ускладнення після Коксакі рідкісні. Вірусологічні лабораторії МОЗ забезпечені матеріалами для діагностики цього захворювання.

На сьогодні даних про погіршення епідситуації щодо вірусів Коксакі в Україні немає“, – запевнили у відомстві.

При цьому МОЗ уточнив, що ситуацію у Туреччині зараз з’ясовують через Всесвітню організацію охорони здоров’я.

“Заразитися можна через брудні руки і при контакті з хворим. Найдієвіший спосіб вберегтися – дотримуватися особистої гігієни і ретельно мити руки“, – нагадує про гігієну відомство.

Специфічних ліків від Коксакі не існує, лікар має підібрати оптимальне симптоматичне лікування.

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