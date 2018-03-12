Московський патріархат вигнав священика з храму через молитви за ЗСУ

У Запоріжжі священика Московського патріархату – Ігоря Савву – позбавили парафії через українську позицію. За словами вірян, отець Ігор, зокрема, молився за перемогу ЗСУ та відмовлявся згадувати у богослужіннях російського патріарха Кирила.

Про це повідомляє ТСН. Ранок, передає Дзеркало Коломиї.

“Якщо на Україну напали, то це зло, і церква не може бути осторонь цього зла, вона повинна висловити свою думку. Тому, напевно, це найголовніша тема, через яку висловлювалися до нас претензії, до мене особисто”, – заявив священик.

Про покарання панотця неодноразово попереджали, а 11 березня повідомили – служити у храмі він більше не буде. Представники єпархії прийшли до церкви у супроводі молодиків. Ті залишили храм тільки після виклику поліції. Митрополит Запорізький та Мелітопольський Лука, який приїхав на місце, спілкуватися з вірянами відмовився. Не став він говорити і з кореспондентами ТСН.

У храмі тепер правитиме інший священик, якого надішле Московський патріархат. Частина вірян заявила, що шукатиме інше місце для молитов, оскільки має патріотичну позицію.