Молодь Коломиї запрошують взяти участь у прощі на гору Рокита

У п’ятницю, 28 липня, Коломийсько-Чернівецька єпархія УГКЦ організовує молодіжний похід на г. Рокита.
Про це повідомляє прес-служба єпархії, пише Дзеркало Коломиї.
Програма походу:
08:20 Молебень до Пресвятої Богородиці (храм в с. Лючках)
09:00 Вихід
10:00 Хресна дорога
12:00 Свята Літургія на г. Стеришора
13:00 Обід
14:00 Наука
14:20 Ігри та конкурси
17:00 Завершальна молитва та благословення.
З собою мати: молитовник, захист від дощу, перекуску та гарний настрій.
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