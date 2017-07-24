Молодь Коломиї запрошують взяти участь у прощі на гору Рокита

У п’ятницю, 28 липня, Коломийсько-Чернівецька єпархія УГКЦ організовує молодіжний похід на г. Рокита.

Про це повідомляє прес-служба єпархії, пише Дзеркало Коломиї.

Програма походу:

08:20 Молебень до Пресвятої Богородиці (храм в с. Лючках)

09:00 Вихід

10:00 Хресна дорога

12:00 Свята Літургія на г. Стеришора

13:00 Обід

14:00 Наука

14:20 Ігри та конкурси

17:00 Завершальна молитва та благословення.

З собою мати: молитовник, захист від дощу, перекуску та гарний настрій.

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