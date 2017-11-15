Мисливцям назвали ліміти на відстріл мисливських тварин на Прикарпатті

В мисливських угіддях Івано-Франківського обласного управління лісового та мисливського господарства триває сезон полювання на хутрових звірів та копитних тварин.

Для участі у полюванні мисливці повинні мати при собі наступні документи: посвідчення мисливця, контрольну картку, дозвіл на користування зброєю та мисливський паспорт на мисливських собак, інформує прес-служба управління.

Згідно лімітів використання мисливських тварин державного мисливського фонду у сезон полювання 2017/2018, на території користувачів мисливських угідь, підпорядкованих державним лісовим господарствам, дозволено добути 29 голів оленя європейського, 2- оленя плямистого, 2-лані, 80- козулі , 110- кабана.

За порушення правил полювання особи несуть адміністративну відповідальність за статтею 85 Кодексу України про адміністративні правопорушення, що тягне за собою накладення штрафу на громадян від 102 до 1020 гривень, на посадових осіб — від 510 до 1530 гривень.

За грубі порушення правил полювання (браконьєрство) передбачена кримінальна відповідальність.

Приміром, за незаконне знищення оленя європейського зловмисник зобов’язаний сплатити до 60 тисяч гривень, оленя плямистого – до 50 тисяч гривень, козулі – до 32 тисяч гривень.

В 2017 році на території державних лісових господарств Івано-Франківської області вже складено 76 протоколів про порушення правил полювання та накладено штрафів на суму 33494 гривень.

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