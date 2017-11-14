Правоохоронці розпочали розслідування через фото карпатського лісника з убитою червонокнижною риссю. ФОТО

У мережі з’явились фотографії, де лісничий Рахівського лісничого господарства Віктор Кабаль та його син Микола позують з вбитою риссю.

Світлини виклав у групу “Небайдужа Рахівщина” начальник Трибушанського ПНДВ Карпатського біосферного заповідника сам Василь Шемота, пише УП.Життя.

– Ми були на полюванні і зустріли Кабаля у цю суботу в досить нетверезому стані. Він був на своєму джипі. Він зупинився, вийшов п’яний з машини, кілька слів перекинувся з нами, сів і поїхав, – розповів Шемота.

За його словами, потім вони знайшли на дорозі фотоапарат сірого кольору. Коли увімкнули техніку, “то зрозуміли, чий він”.

На флешці фотоапарату, стверджує Шемота, були фотографії лісничого Кабаля та його сина разом з вбитою риссю.

– Там були ще й інші тварини, і сімейні фотографії, – додає Василь.

До правоохоронних органів компанія не звернулася, Василь виклав фото у Facebook.

– Проти цього чоловіка не раз зверталася і сільська рада до Міністерства екології, а Мінагрополітики… І нічого, – сказав Шемота.

У держпідприємстві “Рахівське лісове дослідне господарство” УП.Життя підтвердили, що такий лісничий у них дійсно працює в Устріцькому лісництві.

У ситуацію втрутилась нардеп Ірина Суслова. Пообіцяла негайно звернутись до Генеральної прокуратури, МВС та Міністра екології з вимогою розслідувати цю справу та покарати винного з максимально допустимою законом суворістю.