Мешканців Прикарпаття попереджають про ускладнення погодних умов

Протягом доби 30 січня по області та місту очікується посилення південно-західного вітру 15-20 м/с. 30-31 сiчня, у зв’язку iз відлигою на рiчках басейну Днiстра очiкується пiдйом рiвнiв води на 0,2 – 0,8 м, над поточними рiвнями.

Про це повідомляє прес-служба ОДА, пише Дзеркало Коломиї.

Також очікується руйнування льодового покриву, мiсцями льодохiд, при цьому можливе формування заторiв льоду із рiзким коливанням рiвня води.

За даними Укргідрометцентру, 30 січня, у зв’язку зi снiгопадами та хуртовинами, у горах Iвано-Франкiвської області очікується значна сніголавинна небезпека (3 рівень).