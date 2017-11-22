Мешканці Прикарпаття можуть звернутися на телефон довіри облдержадміністрації

Розпорядженням облдержадміністрації від 27 жовтня 2017 року №636 затверджені положення про “гарячу” телефонну лінію і телефон довіри обласної державної адміністрації.

Відповідно до цього документа “гаряча” телефонна лінія ОДА функціонує з метою оперативного реагування на звернення мешканців області, а телефон довіри – задля оперативного реагування на звернення щодо неправомірних дій, порушень чинного законодавства посадовими особами органів виконавчої влади з питань, що належать до повноважень ОДА.

Телефон довіри, як і “гаряча” телефонна лінія, працює щоденно, крім вихідних та святкових днів: понеділок – четвер з 8.00 до 17.15 години, у п’ятницю – з 8.00 до 16.00 години.

Прикарпатці можуть звернутися до облдержадміністрації на телефон довіри за номером 55-26-88, на “гарячу” телефонну лінію – 55-18-68.

Зазначимо, що звернення громадян, які надходять на телефон довіри, подаються для розгляду голові облдержадміністрації. Відповідно до доручення голови облдержадміністрації, такі звернення можуть надсилатися структурним підрозділам ОДА, райдержадміністраціям, виконавчим комітетам міських рад, територіальним підрозділам центральних органів виконавчої влади, підприємствам, установам, організаціям області для розгляду та інформування авторів звернень.

Ці звернення розглядаються у тому ж порядку, що й письмові звернення громадян відповідно до Закону України “Про звернення громадян”.