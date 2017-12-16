Мешканці Франківщини намагалися вивезти за кордон велику суму незадекларованої валюти. ФОТО+ВІДЕО

Сьогодні у пункті пропуску для автомобільного сполучення “Шегині” на українсько-польському кордоні прикордонники разом з працівниками фіскальної служби запобігли незаконному вивезенню з України чималої суми готівкових коштів.

Про це повідомляє прес-служба Державної прикордонної служби, пише Дзеркало Коломиї.

В ході огляду автомобіля “Мерседес”, яким слідували до Польщі двоє мешканців Івано-Франківська, 1980 та 2001 років народження, у прикордонника виникли сумніви щодо задекларованих товарів та предметів у автомобілі.

Під час спільної зі співробітниками СБУ та митниками перевірки серед багажу у салоні автівки в особистих речах подорожуючих було виявлено пакунки з іноземною готівкою.

За попередньою оцінкою, громадяни, оминаючи закон, намагались вивезти з України понад 100 тис. фунтів стерлінгів та майже 400 тис. польських злотих.

Наразі триває розбір цього факту.

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