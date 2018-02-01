Мер Долини назвав передачу “Інспектор. Міста” ганьбою для каналу 1+1

30 січня на каналі 1+1 вийшла чергова серія телепередачі ‘Інспектор. Міста”. Під час перевірки знімальна група завітала до місцевої школи, лікарні, магазину та навіть до міського голови Володимира Гаразда.

У соціальній мережі мер одразу відреагував на програму



У коментарі “Галицькому кореспонденту” Володимир Гаразд розповів, що він планує далі робити, та додав, що ведучий Володимир Оспапчук не мав права взагалі давати якісь відзнаки.

“Я думаю, що це було елементарне шоу, до того ж дуже брудне. Люди не вникають глибоко в роботу закладів, беруть якісь один факт і на основі того вручають якісь там відзнаки. При цьому називають це ще й “відзнакою міста”, хто їм дав таке право?”, – каже мер Долини.

Окрім того, він прокоментував ревізію у лікарні. За словами Володимира Гаразда, знімальна група взяла один факт і на основі того зробила висновок. А це, мовляв, не інспекція, бо вона має працювати тиждень, обійти всі палати, опитати пацієнтів і персонал.

Також мер стверджує, що стосовно кожної ревізії буде проведено власне розслідування.

“Вони багато чого вирізали, перекрутили, поміняли місцями, дати і години, подали так, як їм треба. Ми за кожним фактом проведемо публічне висвітлення своєї позиції і будемо подавати в суд”, – заявив мер.



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