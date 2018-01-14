Меланка на Коломийщині 60 років тому. ФОТО

“Локальна історія” опублікувала світлину щедрівників (колядників) – “Меланки”.

Зліва направо у першому ряду сидять: третій П. М. Якуб’як, Ю. Д. Юзюк, Іван Семенишн, В. І. Семенюк, Ю. В. Яворський.

У другому ряду: Дмитро Семенюк, третій Михайло Грабовецький, п’ятий В. С. Пнівчук, Микола Іванович Семенюк (1902 р. н.).

У третьому ряду: Михайло Греблюк, І. Ю. Якубенко, Іван Ількович Яворський, В. Ю. Бровчук, с. Печеніжин Коломийського р-ну Станіславської обл., 13.01.1958 р.

Світлина з особистого архіву Василя Гаврищука.