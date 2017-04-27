Медики з обласної лікарні висловили підтримку колезі, якого спіймали на хабарі у 4100 гривень

Як повідомляло “Дзеркало Коломиї“, 24 квітня на хабарі у 4100 гривень спіймали завідувача відділення однієї з лікарень на Прикарпатті. У таку суму медик оцінив проведення операції та видачу виписки про проходження лікування.



Натомість лікарі обласної клінічної лікарні вважають, що завідувач відділення взяв не хабар, а “подяку”, і називають його патріотом з великої літери.

На сайті обласної клінічної лікарні опублікували позицію Громадської ради та лікарського товариства обласної клінічної лікарні.

Текст заяви:

“Ми не коментуємо факт отримання грошей. Ми висловлюємо підтримку Лікарю, Хірургу, Патріоту.

Ми бачимо, що злочинці в державі не ті, що отримують 17-ти мільйонні хабарі, не ті, що мають не одне громадянство і працюють на високих державних посадах, та не ті, що заробляють мільярди з податків залишків української нації….

Чи хтось розуміє, скільки сил, здоров’я, нервів, хвилювань віддає людина, яка заходить в операційну, стоїть на ногах 2, 3, 5, 10 годин і в руках якої ЖИТТЯ?… А ночі та вихідні в операційних коли ти не в графіку, але мусиш бути, бо так треба, бо від твоїх знань та вмінь буде жити, бо ЯК ПО-ІНШОМУ?

Чи хтось знає, що середня тривалість життя хірурга в Україні є на 10 років меншою, ніж інших громадян ?…

Чи хтось уявляє, як працювати зараз в лікарні, коли до лікаря приходять хворі, наперед озлоблені, агресивні, бо, “звичайно, навколо одні сволочі”…

А чи хтось знає як лікувати хвору людину в обласній лікарні за 1 грн. 59 коп. на день, чи як їй зробити аналізи за 62 копійки? Цих грошей якраз стало на кисень для хворих реанімації……

Так, вся медицина кинута державою на “самофінансування”. Не тепер, давно. І не треба лукаво відводити очі.

Ми не підтримуємо тих своїх “колег”, які займаються шантажем на роботі. Їх достатньо є в медицині. Як і в інших галузях держави.

Але ми зараз говоримо про справжніх Лікарів! Про Хірурга, який повертав до життя не одного хворого, не питаючи НІКОЛИ можливість отримання подяки. Про Людину та Патріота, яка, не афішуючи НІДЕ своїх вчинків, з перших днів Майдану та Війни, сідав в машину та їхав там, де були потрібні його руки…

В історії цієї знедоленої України вже були факти, коли за 5 пшеничних колосків давали 25 років Сибіру…

Ми знаємо, що ні дружина, ані сини не дадуть кількасот мільйонної застави за нього. БО НЕ МАЮТЬ. І депутати , яких він оперував, не візьмуть його на поруки. БО НЕ ЦІКАВО. Але є ми. І МИ ПІДТРИМАЄМО ЙОГО В ЦІЙ НЕПРОСТІЙ СИТУАЦІЇ.

Ми надіємось що цей випадок не зломить його і він врятує ще не одну людину.

І так, він мав моральне право отримати подяку”.