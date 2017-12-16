Майже 9 тисяч людей на Прикарпатті офіційно безробітні

Кількість роботодавців, які співпрацювали з міськими, районними, міськрайонними філіями Івано-Франківського обласного центру зайнятості, збільшилася на 8% та становила 7,7 тисячі.

Кількість вакансій у базі даних служби зайнятості збільшилася на 7% до 37,2 тис. одиниць, – повідомив директор Івано-Франківського обласного центру зайнятості Василь Цимбалюк, передає Бліц інфо.

Кількість осіб, працевлаштованих за сприяння служби зайнятості становила 33,9 тисяч. При цьому 23,7 тис. осіб з них були працевлаштовані оперативно до надання статусу безробітного.

На нові робочі місця з компенсацією витрат роботодавцю на оплату єдиного внеску працевлаштовано 640 безробітних, в тому числі 248 осіб, які недостатньо конкурентоспроможні на ринку праці та 392 особи, які працевлаштовані на нові робочі місця в пріоритетних видах економічної діяльності.

За сприяння служби зайнятості 52 безробітних стали підприємцями, отримавши виплату допомоги по безробіттю одноразово на відкриття власної справи. Крім того, 10,5 тис. осіб були залучені до громадських та інших робіт тимчасового характеру, що на 4,7% більше, ніж у січні-листопаді 2016 року.

З метою забезпечення професійно-кваліфікаційного рівня шукачів роботи вимогам роботодавців, за сприяння служби зайнятості 6,1 тис. безробітних проходили професійне навчання. Рівень працевлаштування після закінчення профнавчання склав 99,3%.

Профорієнтаційні послуги отримали 107,4 тис. громадян, у тому числі особи, які навчаються у навчальних закладах різних типів, демобілізовані військовослужбовці, які брали участь в антитерористичній операції, внутрішньо переміщені особи та особи, попереджені про вивільнення.

Станом на 1 грудня 2017 року кількість зареєстрованих безробітних становила 8,7 тис. осіб, з яких 7,3 тис. осіб отримували допомогу по безробіттю. Середній розмір допомоги по безробіттю у листопаді 2017 року становив 1932 грн. (у листопаді 2016 року – 1690 грн.).

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