Максимальна допомога по безробіттю зросла до 7048 грн

З 1 грудня розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб збільшено до 1762 гривні. Відповідно рівень максимальної допомоги по безробіттю відтепер становить 7048 грн.

Про це повідомляє Держслужба зайнятості, пише Дзеркало Коломиї.

Окрім підвищення максимальної допомоги по безробіттю у зв’язку з підвищенням прожиткового мінімуму збільшуються всі соціальні виплати від держави.

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