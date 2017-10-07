Майже 7 сотень військовослужбовців з Прикарпаття підуть служити за контрактом

Цього року на Прикарпатті набрали 677 контрактників. В обласному комісаріаті на 80% виконали план.

Про це розповів на прес-конференції 6 жовтня виконувач обов’язків обласного комісара Юрій Верановський, пише Галка.

За його словами, більшість контрактників прийняли до тих частин, які дислокуються в західних областях, в тому числі 405 осіб у 10-ту гірсько-штурмову бригаду, що дислокується в Коломиї.

У серпні військовим підвищили грошове утримання та доплати. Таким чином військовослужбовці рядового складу, які виконують завдання на першій лінії зіткнення, отримують близько 18 тисяч гривень щомісяця. Сержантського складу – 20 тисяч гривень.

Також Юрій Верановський розповів, що 170 осіб з військкоматів області виконують завдання в зоні АТО. Більшість з них – на першій лінії оборони.

“Вони отримують 10 тисяч гривень надбавки до зарплатні. Ті, хто на другій лінії, – 4,5 тисячі гривень”, – сказав комісар.

Соціальний пакет військових включає також санаторно-курортний відпочинок, грошову допомога на оздоровлення, безкоштовне лікування у медзакладах ЗСУ, можливість здобуття освіти у військових навчальних закладах та продовження військової кар’єри.

Крім того, з січня 2018-ого року очікується чергове збільшення розмірів посадових окладів військовослужбовців.

Набір на військову службу за контрактом триває. Зараз першочерговою є потреба на посади у ВДВ та бойові посади в екіпажах бойових машин.

Основні вимоги – бажання, придатність до служби за станом здоров’я, фізична та психологічна стійкість, середня освіта.

Охочим служити у війську слід звертатися до обласного комісаріату на вулиці Довженка, 21.

Як повідомлялося раніше, триває осінній призов на строкову службу.

За словами військового комісара, надзвичайно багато юнаків на Прикарпатті не придатні до служби в армії.

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