Майже 23 гривні. У Коломиї затвердили тарифи на воду

Члени виконавчого комітету Коломийської міської ради затвердили нові тарифи за послуги водоканалу.

Тепер містянам доведеться платити за куб води і водовідведення 22 гривні 82 копійки.

Нагадаємо, таку ціну запропонувало комунальне підприємство, мотивуючи тим, що коригування тарифу на часі, інформує НТК.

Питання підняття тарифу на воду болюче, але це – необхідність. Так розпочав свій виступ заступник міського голови з комунальних питань Богдан Федорук.

Він навів аргументи чому ціна має бути збільшена.

У великих містах такі комунальні підприємства як водоканал дотують з місцевих бюджетів. Але це не вихід з ситуації, каже міський голова Коломиї.

Члени виконкому майже одностайно підтримали рішення.

Вже з 1 березня коломияни за куб води і водовідведення платитимуть 22 гривні 82 копійки.

На засіданні виконкому прийшли працівники водоканалу, які оплесками відреагували на голосування.