Маршрутний автобус “Чернівці – Коломия” в’їхав у паркан приватного будинку. ФОТО

Сьогодні, 27 грудня, близько 11 ранку на автотрасі з Чернівців на Коломию в межах села Берегомет сталася ДТП за участю маршрутного автобуса Чернівці-Коломия.

Як розповідають очевидці, маршрутний мікроавтобус Мерседес Спринтер обганяв легковик Пежо, інформує “Дзеркало Коломиї” з посиланням на “Вільне життя“.

Водій автомобіля (місцевий мешканець), очевидно, не помітив маневру маршрутки і почав повертати ліворуч, врізавшись у буса.

Маршрутка від удару з’їхала з траси і, знісши паркан, зупинилася на подвір’ї. За попередніми даними, жертв і сильно травмованих немає, в маршрутці було близько десяти пасажирів.

Найбільше постраждав водій легковика.

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