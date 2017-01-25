Марка із зображенням Коломиї бере участь у конкурсі “Краща поштова марка України 2016”

З 16 січня до 16 березня 2017 року Укрпошта проводить конкурс “Краща поштова марка України 2016”, в якому бере участь марка “Коломия. 775 років з часу першої літописної згадки”.

Конкурс, який вже став традиційним, допоможе визначити найкращі зразки філателістичної продукції, які випустила Укрпошта впродовж 2016 року, інформує “Дзеркало Коломиї” з посиланням на прес-службу Укрпошти.

Долучитися до участі в конкурсі може будь-хто, зазначається на сайті Укрпошти.

Для цього необхідно надіслати заповнені листи-анкети з позначкою “Конкурс “Краща поштова марка України 2016” на поштову адресу відділу продажу маркованої та філателістичної продукції (вул. Хрещатик, 22, м. Київ, 01001) або на електронну адресу filateliya@ukrposhta.com. В анкеті учасника потрібно вказати свої пропозиції щодо того, які три поштові марки (блоки, малі аркуші), введені в обіг у 2016 році, можуть посісти, відповідно, І, ІІ і ІІІ місце. Зображення марок, які беруть участь у конкурсі, можна побачити нижче.

Конкурс триває до 16 березня 2017 року. За його результатами компетентне журі визначить найкращу поштову продукцію відповідно до того, скільки балів наберуть учасники.

Марка, присвячена 775-річчю від першої письмової згадки про Коломию, розміщена у блоці №143. Вона вийшла в обіг 19 серпня 2016 р. На марці зображені коломийська ратуша, що на проспекті Михайла Грушевського, зведена у 1877 році в неоренесансному стилі. Сама будівля триповерхова, на вежі – герб міста та годинник. Також на марці є візитівка міста – дерев’яна Благовіщенська церква, яка вважається однією з найдавніших сакральних будівель Галичини, та Коломийський музей “Писанка”, побудований у 2000 році.