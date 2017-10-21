Легкоатлети з цілої України з’їхалися до Буковелю на “Гонку націй”. ВІДЕО

Сьогодні на гірськолижному курорті “Буковель” стартували завершальні в нинішньому сезоні змагання на витривалість “Гонка Нації”.

Забіги в Карпатах зібрали найсильніших атлетів України. Кращий з кращих має можливість виграти грошовий приз у розмірі 40 000 гривень, інформує Фіртка.

На спеціальних трасах, прокладених на гірських карпатських схилах, для створення яких були залучені професійні спортсмени та керівники елітних силових спецпідрозділів, виступлять близько 400 найбільш підготовлених учасників. Спостерігати за незабутніми емоціями фінальної гонки сезону будуть близько тисячі глядачів.

Традиційно спортсменів чекає “Забіг сили” (5 км і 20 перешкод) і “Забіг волі” (10 км і 25 перешкод). А найвідчайдушніших і витривалих учасників Race Nation в Буковелі чекає божевільний “Забіг Ultra” (40 км і 40 перешкод).

“Гонка в Буковелі – це апогей бігових змагань країни. Тут ми побачимо самий цвіт нації. Сюди приїдуть наші найсильніші учасники і ми зробимо все можливе, щоб вони були приємно здивовані. Забіг Ultra буде фізично найскладнішим стартом в Україні. У цьому забігу визначиться абсолютний чемпіон Race Nation в Україні. За перше місце переможець отримає 40 тисяч гривень “, – заявив організатор ”Race Nation“ Юрій Підлісний.