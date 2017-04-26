Криваве вбивство на Прикарпатті: чоловік 47 разів вдарив ножем жителя Закарпаття

Трагічна подія трапилася у будинку жителя Татарова, що на Яремчанщині.

Під час розпивання спиртних напоїв між господарем помешкання та гостем виник конфлікт на побутовому ґрунті. 42-річний господар 47 разів ударив ножем в груди 25-річного жителя Закарпаття. Про подію у поліцію повідомила сусідка, написав у Фейсбук начальник обласного управління Нацполіції Віктор Шкутов.

На місце події негайно виїхали працівники слідчо-оперативної групи. В ході огляду місця події та проведення першочергових слідчих дій правоохоронцями було встановлено, що 25 квітня близько 23 год. підозрюваний, спільно із потерпілим протягом дня проводили час у відпочинкових закладах, однак цього їм виявилось замало.

Для продовження пиятики підозрюваний запросив свого співчарочника до себе на гостину, яка закінчилася трагічно.

Будучи добряче напідпитку між чоловіками виникла суперечка, потім бійка. Господар будинку взяв ніж та наніс ним численні удари в життєво важливі ділянки тіла – грудну клітку, шию та живіт, від яких потерпілий помер на місці.