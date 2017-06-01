Конфлікт на вул. Бандери: водій “Мерседеса” вистрілив у водія “Лексуса”

Щойно на вулиці Бандери у Коломиї стався конфлікт між двома водіями із застосуванням травматичної зброї.

Про це “Дзеркалу Коломиї” повідомив начальник поліції Остап Білейчук.

Конфлікт почався з того, що водій “Мерседес” наніс удар в обличчя водію “Лексусу”, який після цього теж вдарив водія “Мерседесу”. Поки водій “Лексусу” дістав з багажнику автомобіля біту, водій “Мерседесу” витягнув з свого транспорту травматичний пістолет та вистрелив у водія Лексусу.

Після пострілу водій Мерседесу втік з місця події.

Постраждалий водій госпіталізований, його життю нічого не загрожує.

На місці події працює слідчо-оперативна група.

Деталі згодом.