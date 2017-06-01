Конфлікт на вул. Бандери: водій “Мерседеса” вистрілив у водія “Лексуса”

Щойно на вулиці Бандери у Коломиї стався конфлікт між двома водіями із застосуванням травматичної зброї.
Про це “Дзеркалу Коломиї” повідомив начальник поліції Остап Білейчук.
Конфлікт почався з того, що водій “Мерседес” наніс удар в обличчя водію “Лексусу”, який після цього теж вдарив водія “Мерседесу”. Поки водій “Лексусу” дістав з багажнику автомобіля біту, водій “Мерседесу” витягнув з свого транспорту травматичний пістолет та вистрелив у водія Лексусу.
Після пострілу водій Мерседесу втік з місця події.
Постраждалий водій госпіталізований, його життю нічого не загрожує.
На місці події працює слідчо-оперативна група.
Деталі згодом.
Адреналін зашкалює!!!