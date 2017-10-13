Коломийський суд обрав запобіжний захід грузину, який намагався підкупити начальника відділу поліції

Коломийський суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою стосовно 54-річного жителя міста Луцька, якого затримано під час спроби надання неправомірної вигоди службовій особі.

Зловмисник, який є громадянином Грузії, 11 жовтня звернувся до начальника місцевого відділу поліції з пропозицією надати йому неправомірну вигоду в розмірі 300 доларів США за можливість забрати вилучений автомобіль.

Наразі зловмисник перебуває під вартою за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення.

Чоловіку загрожує покарання у виді позбавлення волі на строк від чотирьох до восьми років.

Триває досудове розслідування.